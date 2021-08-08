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“هيئة المجتمعات” تطرح أراض بأنشطة تعليمية وترفيهية في دمياط الجديدة(صور)

بنسب بنائية تبدأ من 3% وحتى 30%
أحمد صبحي 11:04 ص, الأحد, 8 أغسطس 21 11:04 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

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أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة،  أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة تعليمية وترفيهية ومخزن بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة “دمياط الجديدة”، بنظام التخصيص الفوري لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمنطقة المستثمر الصغير بالحى الخامس بنشاط تعليمى لإقامة مدرسة بمساحة 7024 مترا مربعا، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض.

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مشيرا إلى أن الارتفاع، بدروم وأرضى و3  أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.

كما تمت إتاحة قطعة أرض لإقامة نشاط ترفيهي بمنطقة غرب الميناء بمساحة 1333 مترا مربعا، وبنسبة بنائية لا تزيد على 10% من مساحة قطعة الأرض بارتفاع بدروم ودور أرضى ودور أول فقط، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تمت الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمنطقة غرب الميناء لإقامة مخزن ( ما عدا مخزن أدوية) بمساحة 4550 مترا مربعا، بنسبة بنائية لا تتعدى(3% ) من مساحة قطعة الأرض.

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مضيفا، أن الارتفاع عبارة عن عنبر جمالون أرض + مبني إدارى لا يقل عن( 100 ) متر مربع أرض + أول وغرفة حارس، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية.

مؤكدا أن الخطوة جاءت ليتمكن راغبو الاستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني:

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http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx ، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

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بقلم أحمد صبحي

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