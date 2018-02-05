هيئة المجتمعات تطالب حائزى أراضى مدينة الشروق بتوفيق أوضاعهم

بدور إبراهيم



طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حائزى الأراضى من الشركات، والجمعيات، والأفراد، وأى جهة أخرى، بتقديم طلب على النموذج المُعد بجهاز مدينة الشروق، لجهاز المدينة خلال شهرين، لتوفيق أوضاعهم، بشأن الأراضى الواقعة داخل حدود قرار رئيس الجمهورية رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح مساحتها 52992 فداناً، مع تقديم المستندات التى بحوزتهم.



صرح بذلك المهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، محذراً المواطنين من التعامل مع أى فرد، أو شركة، أو جمعية، أو أى جهة أخرى غير الهيئة وجهاز مدينة الشروق، على تلك الأراضى، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.



وأضاف أن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة.