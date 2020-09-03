«هيئة المجتمعات» تستهدف 688 مليون جنيه من بيع قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل في الشيخ زايد

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 688 مليون جنيه من بيع قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل في مدينة الشيخ زايد وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة تقع على المحور المركزي بالقطاع الشمالي بنشاط عمراني متكامل على مساحة 81840.38 متر مربع وذلك بسعر متر بلغ حوالي 8410 جنيه داخل القطعة.

ولفتت إلى أن نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من اجمالى مساحة الأرض في حين لا تزيد النسبة البنائية للعمارات عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان .

وأشارت الهيئة إلى النسبة البنائية الفيلات توين/ تاور/ كوارتر لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة للفيلات بينما الفيلات المنفصلة لا تزيد عن 40%.

نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تمثل من 8 إلي 12 %

وأوضحت المجتمعات العمرانية أن الارتفاع ارضي ودور للفيلات وأرضي وثلاث أدوار متكررة للعمارات مع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها. نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تمثل من 8 إلي 12 %من اجمالى مساحة أرض المشروع و يتم توفير ممر مشاه لا يقل عن 6م بين حد العمارة السكنية وأرض منطقة الخدمات.

3 سنوات مدة تنفيذ المشروع

وحددت المجتمعات العمرانية مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض على أن يستكمل 25٪ من إجمالي قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال شهر من تاريخ التخصيص الفوري للأرض.