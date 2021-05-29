عقـــارات

«هيئة المجتمعات» تستعرض ربط النقل الداخلي بالمدن الجديدة مع المشروعات القومية

الاتفاق مع الشركة المشغلة علي زيادة عدد المركبات لتغطية الخطوط الجديدة
أحمد صبحي 11:13 ص, السبت, 29 مايو 21 11:13 ص, السبت, 29 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرحت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بـ هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف علي أعمال لجنة متابعة تشغيل منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، بأنه تم استعراض خطط ربط النقل الداخلي بالمدن الجديدة بمشروعات النقل القومية للدولة.

وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة، متضمنا مناقشة سبل تطوير منظومة النقل الذكي، بحضور ممثلي أجهزة المدن الجديدة المختصين بمتابعة منظومة النقل الجماعي، تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة “مصر 2030”.

اقرأ أيضا  مسئولوالإسكان يتفقدون المشروعات السكنية بمدينة 15 مايو (صور)

وأضافت نبيل، في بيان للهيئة، أنه تم استعراض نوعيات التعاقد لتقديم خدمة النقل الجماعي داخل المدن، والموقف الحالي لتقديم خدمات النقل العام بكل جهاز مدينة والربط بين النقل الداخلي بالمدن الجديدة مع مشروعات النقل القومية للدولة (المونوريل – مترو الأنفاق – القطار الكهربائى – القطار السريع).

كما تم استعراض آلية وبنود مراقبة التشغيل ووضع آلية لإعداد تقارير المتابعة الدورية، كما تم مناقشة  شكاوى أجهزة المدن وشكاوى المواطنين بخصوص الخدمة واقتراح الحلول لها وآلية تنفيذها.

اقرأ أيضا  السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة (صور)

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، إلى أنه فيما يتعلق بخطط التشغيل بخطوط ومسارات الخدمة بعدد من المدن الجديدة، فتم التنسيق بين الهيئة والشركة المشغلة وأجهزة المدن فيما يخص الحاجة لتعديل المسارات القديمة.

علاوة على إضافة مسارات جديدة، وتم الاتفاق مع الشركة المشغلة علي زيادة عدد المركبات لتغطية الخطوط الجديدة بما يحقق أزمنة بينية مناسبة وحسب حجم الطلب على كل خط.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

غدا.. بدء تسليم 720 وحدة بمشروع سكن مصر لحاجزيها فى حدائق أكتوبر

أحمد صبحي 11:08 ص, السبت, 29 مايو 21

وزير الإسكان يُصدر 12 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء بـ«العبور وبني سويف الجديدة»

أحمد صبحي 7:44 م, الجمعة, 28 مايو 21

«الإسكان»: تسليم 5 آلاف فدان لـ«طلعت مصطفى» لإقامة مجتمع عمراني بحدائق العاصمة

أحمد صبحي 7:30 م, الجمعة, 28 مايو 21

السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة (صور)

هيثم سمير 4:22 م, الجمعة, 28 مايو 21

«الإسكان» : تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب في القاهرة الجديدة

أحمد صبحي 1:27 م, الجمعة, 28 مايو 21

مسئولو المرافق بالإسكان والجهات المختصة يتابعون إجراءات إعادة الاستخدام الآمن للمياه

أحمد صبحي 1:26 م, الجمعة, 28 مايو 21