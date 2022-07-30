هيئة المجتمعات تخصص أرضا في مدينة «سلام» لصالح «القابضة للغازات الطبيعية»

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بجلسته رقم (167) بتاريخ 20/6/2022 بشأن الطلب المقدم من الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (سيناء للغاز) للموافقة على تخصيص قطعة الأرض بأبعاد (100م × 100م) لزوم تنفيذ محطة التخفيض، عدد (2) غرفة لزوم تنفيذ المأخذ بأبعاد (7م×12م).

وذلك امتداد لغرفة جاسكو بمدينة سلام مصر (شرق بورسعيد سابقًا)، وذلك للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وجاء نص القرار بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بأبعاد (100م × 100م)، وعدد (2) غرفة لزوم تنفيذ المأخذ بأبعاد (7م×12م) طبقًا للإحداثيات الموضَّحة بخطاب الجهاز رقم (458) بتاريخ 18/4/2022، وذلك امتداد لغرفة جاسكو لإقامة محطة تخفيض ضغط وقياس.

متضمنة حرم المحطة داخل قطعة الأرض لخدمة مدينة سلام مصر (شرق بورسعيد سابقًا) للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بدون مقابل في ضوء القانون رقم (217) لسنة 1980،

وقرار مجلس الوزراء رقم (1873) لسنة 2006 بشرط عدم تعارضه مع المرافق المنفذة بالمنطقة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافقت الهيئة على تخصيص المساحة السكنية ضمن قطعة الأرض بمساحة 27 فدانًا الكائنة شمال الحي الرابع بمدينة بدر، وذلك بدون مقابل لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإقامة وحدات سكنية بمساحة لا تزيد عن 120م2 لمتوسطي الدخل ووفقًا لأحكام القانون رقم (93 لسنة 2018).