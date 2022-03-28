هيئة المجتمعات العمرانية توافق على زيادة الوحدات السكنية بقطع الأرض الصغيرة

قالت جمعية مطوري القاهرة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أصدرت قرارا بتفعيل الموافقة على زيادة الوحدات السكنية بقطع الأراضي الصغيرة التابعة لهيئة المجتمعات في مدنها الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تحركات ومشاورات بغرض ضبط السوق.

وقال بيان لجمعية مطوري القاهرة، إنه إستمراراً لدور جمعية مطوري القاهرة الجديدة فى رفع المعاناة عن الشركات والسادة مالكي بيت الوطن بجميع أنحاء الجمهورية وفي إطار المتابعة المستمرة من قبل إدارة الجمعية مع المسؤلين بهيئة المجتمعات العمرانية تم إصدار قرار التفعيل الخاص بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 والذي أفاد بالتالي:

وجاء نص قرار الهيئة؛ بشأن الطلبات المقدمة من بعض السادة المخصص لهم قطـع الأراضـى السـكنية الصـغيرة بأجهزة المدن لطلب زيادة عدد الوحدات عن المسموح به بالإشتراطات الخاصة بتلك القطع

أن تكون زيادة عدد الوحدات السكنية بقطع الأراضى السكنية الصـغيرة بـدون سداد علاوة مالية طالما انه لم يتم تجاوز مقننات المياه القصوى للحى السـكنى.

فـى حالـة الإحتياج لتدعيم المرافق يتم سداد العلاوة المالية المقررة لذلك.

يلغى كل ما يخالف هذا من قرارات.

تفويض السادة رؤساء أجهزة المدن بالموافقة على زيادة عدد الوحدات.