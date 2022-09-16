هيئة المجتمعات العمرانية : تخصيص 36 قطعة أرض في 12 مدينة جديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة (مشروع عمرانى متكامل، ومستشفى، ومدرسة، ونادٍ، بجانب أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، وترفيهية.

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 8 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة (مستشفى – طبى – خدمات صناعية – تجارى)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – تجارى إداري – إسكان فندقي)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – محطة خدمة وتموين سيارات – صناعي).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (نادي – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (محطة خدمة وتموين سيارات – سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط (مدرسة – إدارى – تعليمى – تجارى إدارى).

وتابع: فى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط (تعليم عالى – تعليمى – ترفيهي – تجاري)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مخبز، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل.