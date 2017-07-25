ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تستقبل وفدًا جزائريًا لبحث ترتيبات المعرض

على راشد استقبل الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبه، وفدا من الجزائر التى ستحل ضيف شرف على معرض القاهرة الدولى للكتاب 2018 فى دورته 49، وضم الوفد أحمد ماضى رئيس النقابة الوطنية لناشرى الكتب، ومصطفى قلاب…

25 يوليو، 2017 25 يوليو، 2017

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على راشد

استقبل الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبه، وفدا من الجزائر التى ستحل ضيف شرف على معرض القاهرة الدولى للكتاب 2018 فى دورته 49، وضم الوفد أحمد ماضى رئيس النقابة الوطنية لناشرى الكتب، ومصطفى قلاب رئيس المنظمة الوطنية لناشرى الكتب، والأمين العام لقصر ثقافة الجزائر.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على الخطوط العريضة للمشاركة من حيث جناح الجزائر والبرنامج الثقافى والفنى الذى ستشارك به الجزائر بما يتوافق مع الشعار العام للمعرض، كما ستعقد ندوة لوزير الثقافة الجزائرى، بالإضافة إلى ندوات مشتركة بين مصر والجزائر.

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