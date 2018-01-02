هيئة القناة تعلن استمرار تخفيضات ناقلات البترول عاما إضافيا

نادية صابر قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بالمنشور رقم 2016/3 الخاص بناقلات البترول العملاقة العابرة للقناة بالتكامل مع السوميد على طريق ( الخليج العربي / الخليج الإمريكى أو منطقة الكاريبي ) في رحلتها الدائرية المحملة والفارغة لمدة عاما إضافيا حتى 31 ديسمبر القادم لتشجيع النا

نادية صابر

قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بالمنشور رقم 2016/3 الخاص بناقلات البترول العملاقة العابرة للقناة بالتكامل مع السوميد على طريق ( الخليج العربي / الخليج الإمريكى أو منطقة الكاريبي ) في رحلتها الدائرية المحملة والفارغة لمدة عاما إضافيا حتى 31 ديسمبر القادم لتشجيع الناقلات لاستخدام طريق القناة بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

وحددت هيئة قناة السويس 155 ألف دولار رسم عبور شامل لناقلات البترول العملاقة، التى تزيد حمولتها على 250 ألف طن، على أن تكون قادمة من الجنوب، بينما حددت رسوم 180 ألف دولار حال عودة الناقلة من الشمال فارغة بدلا من 230 الف دولار ليصبح إجمالى تكلفة الرحلة 335 ألف دولار، مقابل 385 ألفًا العام الماضي .

وسوميد هو خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدى كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية، ويقوم بنقل البترول من منطقة الخليج العربى إلى ساحل البحر المتوسط ويخفف حمولة الناقلة العابرة لقناة السويس من خلال نقل جزء عبر الأنابيب.