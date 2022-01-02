نقل وملاحة

هيئة الطرق والكباري : غلق عدد من الطرق الرئيسية بسبب الأمطار الشديدة

في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء
محمود محسن 7:50 م, الأحد, 2 يناير 22 7:50 م, الأحد, 2 يناير 22

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قالت هيئة الطرق والكباري إنه تم غلق عدد من الطرق الرئيسية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أن ذلك الغلق كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين، لافتة إلى أن الطرق التي تم غلقها هي (غارب / الزعفرانة، وغارب / الشيخ فضل، ووادي فيران سانت كاترين).

وأضافت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صحفي أن قرار الغلق جاء بسبب هطول الأمطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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وأشار البيان إلى قيام هيئة الطرق والكباري بالدفع بفرق الطوارئ وكافة المعدات اللازمة لمواجهة الامطار على جميع الطرق، لمواجهة أي تضرر لها من جراء سقوط الأمطار والسيول.

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بقلم محمود محسن

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