هيئة الطرق والكباري: غلق طريق «قنا / سفاجا» من كم «40-85» بسبب السيول

أعلنت هيئة الطرق والكباري أنه في تمام الساعة 1800 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا في (المنطقة التاسعة).

وعلى الفور قامت الهيئة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، وتم غلق الطريق في اتجاه (قنا / سفاجا) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين.

وأشار بيان الهيئة الى انه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق، ووجد اجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا / سفاجا)، وتم استمرار غلق اتجاه (قنا / سفاجا) من كم 40 حتى كم 85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين.

كما دفعت هيئة الطرق والكباري بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.