هيئة الطرق والكباري: غلق طريق «قنا / سفاجا» من كم «40-85» بسبب السيول

استخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين

هيئة الطرق والكباري: غلق طريق «قنا / سفاجا» من كم «40-85» بسبب السيول
محمود محسن

محمود محسن

10:36 م, السبت, 28 أكتوبر 23

أعلنت هيئة الطرق والكباري أنه في تمام الساعة 1800 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا في (المنطقة التاسعة).

وعلى الفور قامت الهيئة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، وتم غلق الطريق في اتجاه (قنا / سفاجا) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين.

وأشار بيان الهيئة الى انه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق، ووجد اجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا / سفاجا)، وتم استمرار غلق اتجاه (قنا / سفاجا) من كم 40 حتى كم 85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين.

كما دفعت هيئة الطرق والكباري بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.

محمود محسن

محمود محسن

10:36 م, السبت, 28 أكتوبر 23