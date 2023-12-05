هيئة الطرق والكباري: غلق طريقي مرسى علم/ إدفو ومرسى علم/ برنيس بسبب السيول

أعلنت هيئة الطرق والكباري غلق طريق مرسى علم/ إدفو، بالإضافة إلى طريق مرسى علم/ برنيس، وذلك بسبب وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر)، لافتة إلى أن الغلق تم بالتنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة للطرق والكباري، في بيان صحفي، أن السيول تسببت في قطع فى طريق مرسى علم/ إدفو عند كم 35، وكم 55 اتجاه إدفو، علاوة على قطع فى طريق مرسى علم/ برنيس عند كم 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

وأضافت هيئة الطرق والكباري أنه تم الدفع بالمعدات وفِرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.