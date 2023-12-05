هيئة الطرق والكباري: غلق طريقي مرسى علم/ إدفو ومرسى علم/ برنيس بسبب السيول

تم الدفع بالمعدات لإجراء أعمال الصيانة بعد انتهاء السيول

هيئة الطرق والكباري: غلق طريقي مرسى علم/ إدفو ومرسى علم/ برنيس بسبب السيول
محمود محسن

محمود محسن

10:13 م, الثلاثاء, 5 ديسمبر 23

أعلنت هيئة الطرق والكباري غلق طريق مرسى علم/ إدفو، بالإضافة إلى طريق مرسى علم/ برنيس، وذلك بسبب وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر)، لافتة إلى أن الغلق تم بالتنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة للطرق والكباري، في بيان صحفي، أن السيول تسببت في قطع فى طريق مرسى علم/ إدفو عند كم 35، وكم 55 اتجاه إدفو، علاوة على قطع فى طريق مرسى علم/ برنيس عند كم 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

وأضافت هيئة الطرق والكباري أنه تم الدفع بالمعدات وفِرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.

محمود محسن

محمود محسن

10:13 م, الثلاثاء, 5 ديسمبر 23