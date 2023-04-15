هيئة الطرق والكباري تنفي تعرض طريق شرم الشيخ/ دهب للتدمير بسبب السيل

نفت هيئة الطرق والكباري ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طريق شرم الشيخ/ دهب للتدمير الكلي نتيجة تعرضه للسيل بتاريخ 10 أبريل الماضي.

وأوضحت

العامة للطرق والكباري في بيان صحفي أن طول الطريق يبلغ 80 كم، وتعرض جزء منه بطول 30 كم (من كم 35 إلى كم 65) للسيل بتاريخ 10 أبريل الماضي، مما أدى إلى حدوث بعض الأضرار في أماكن متفرقة في هذه المسافة.

وقالت هيئة الطرق والكباري إنه تم الدفع فوراً بفرق التعامل مع الكوارث من الهيئة، وتم التنسيق مع إداراة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق.

وذكرت أنه تم دفع 34 معدة من المعدات الهندسية (6 لودر، و7 جـريدر، و3 هراس، و11 قـلاب، و3 كساحة، و تانك مياه، وفنشر، و2 هراس اسفلت)، كما تم إزالة كافة الاطماءات على جسم الطريق بمشاركة عدد 2 من المكانس الميكانيكية وذلك لمسافة 15 كم، وتم البدء الفورى لأعمال الأتربة وطبقات الأساس تمهيداً للرصف للمناطق المتضررة من جسم الطريق بعد تصريف مياه السيل.

وأشارت هيئة الطرق والكباري إلى أنه تم البدء السبت فى أعمال الرصف لطبقات الأسفلت المتضررة جراء السيل ومخطط إنهائها يوم الثلاثاء القادم.

أما بخصوص المنطقة المتضررة من السيول، فتم الدفع بلجنة من الهيئة وعدد من أساتذة الجامعات لتحديد خطة العمل بها لحمايتها من أخطار السيول وتم إدراج مسافة 40 كم من الطريق والتى تشمل المسافة المتضررة من الطريق بخطة العام المالى القادم 2023/2024، كما أنه مخطط استكمال إزدواج طريق دهب نويبع واتخاذ الاجراءات الخاصة بالحماية من السيول.

طريق شرم الشيخ / دهب تم ازدواجه عام 2005 ليصبح بعرض 2 حارة / اتجاه

يشار إلى أن طريق شرم الشيخ/ دهب تم ازدواجه عام 2005 ليصبح بعرض 2 حارة / اتجاه ومزود بعواكس فسفورية وعيون قط وعلامات ارشادية فسفورية تحقق سلامة المرور وتخطيط ارضي، تم عمل صيانة للطريق عام 2021 لمسافة 16 كم بتقنية FDR من جهة شرم الشيخ، وتم الانتهاء من أعمال ملىء الشروخ وتدوير طبقات الرصف الاسفلتى لمسافات متفرقة من الطريق بتقنية FDR / CIR في أكتوبر الماضي.

وتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قطاع من الطريق بطول 4.5 كم من وادى مدسوس حتى وادى الكيد، شاملا الأعمال الصناعية وهي (إنشاء بربخ صندوقي بوادي الكيد + بربخ صندوقي بوادي مدسوس) باجمالي 55 فتحة لتصريف السيول وذلك في نوفمبر الماضي وقد قامت البرابخ بالدور المنوط بها فى استقبال السيول دون ادنى ضرر على الطريق.

يذكر أن طريق شرم الشيخ/ دهب مزود بنقاط مرور /أمنية لإحكام السيطرة المرورية والأمنية للطريق، وتوجد به خدمات متمثلة فى محطات خدمة / تموين سيارات شاملة استراحات وكافيتريات ودورات مياه ومساجد ومزود بنقاط إسعاف.

ويبلغ إجمالي ماتم صرفه حتى الآن على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة التي تمت بعدد من قطاعات الطريق 203 مليون جنيه (130 مليون جنيه تكلفة تطوير ورفع كفاءة 4.5 كم من وادي الكيد حتى وادي مدسوس، و73 مليون جنيه تكلفة أعمال صيانة لقطاعات متفرقة من الطريق).

وأكدت هيئة الطرق والكباري أن ما تناولته وسائل الإعلام من أن تكلفة تطوير طريق شرم الشيخ دهب تبلغ 5.5 مليار جنيه عار تماما من الصحة وأن هذه التكلفة المشار إليها خاصة بإنشاء طريق النفق/ شرم الشيخ الجديد.