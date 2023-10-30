هيئة الطرق والكباري: تم فتح طريق شرم الشيخ / دهب لحركة السير

أعلنت هيئة الطرق والكباري أنه تم فتح طريق شرم الشيخ / دهب لحركة السير بدءًا من الساعة 22:00 مساء أمس الأحد، لافتة إلى أنه تم عمل تحويلات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء.

وبخصوص التحويلات، أضافت الهيئة أنه تم تحويل الاتجاه من شرم الشيخ إلى دهب من كم 23 إلى كم 40 في المعاكس.

كما تم تحويل الاتجاه من دهب إلى شرم الشيخ من كم 60 كم إلى 53 في الاتجاه المعاكس.

وأوضحت هيئة الطرق والكباري أن ذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة حركه السير بالطريق.

وأشارت الهيئة العامة للطرق والكباري إلى أن باقي المسافات من الطريق تعمل بصورة جيدة.

جدير بالذكر أنه كان قد تم غلق طريق (شرم الشيخ / دهب) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب الساعة 16:15 عصر امس الأحد في الاتجاهين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لحدوث سيول على الطريق، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.

كما قامت الهيئة بدفع طاقم من المهندسين والمعدات لرفع الاطماءات من على جانبي هذه المسافة.