هيئة الطرق والكباري: انتظام حركة المركبات بطريق سفاجا - قنا في الاتجاهين بعد السيول

أعلنت هيئة الطرق والكباري عن انتظام حركة سير بدءا من الساعة 6:30 صباحا بطريق سفاجا / قنا بالكامل في الاتجاهين بعد معالجة آثار السيول التي أدت إلى غلق الطريق في اتجاه (قنا / سفاجا) في المسافة من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في الاتجاهين في هذه المسافة.

كما تقوم هيئة الطرق والكباري حاليا باستكمال إصلاح بعض الطبانات خارج حدود الطريق والتي لا تؤثر على حركة المرور به.

يشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري أعلنت أمس أنه في تمام الساعة 1800 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا في (المنطقة التاسعة).

وعلى الفور قامت الهيئة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، وتم غلق الطريق في اتجاه (قنا / سفاجا) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الاتجاهين.