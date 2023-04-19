أعلنت هيئة الطرق والكباري إعادة تسيير حركة المرور على طريق شرم الشيخ / دهب بالكامل بطول 80 كم بشكل طبيعي، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح وصيانة الأجزاء المتضررة من الطريق بطول 30 كم (من كم 35 إلى كم 65) بسبب السيول التي تعرض لها الطريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الهيئة

للطرق والكبارى – في بيان صحفي – أنها قامت بالدفع بفرق التعامل مع الكوارث والتنسيق مع إدارة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق.

وأضافت الهيئة العامة للطرق والكبارى أن تم دفع 34 معدة من المعدات الهندسية وتوالى تنفيذ أعمال الأتربة وطبقات الأساس، ثم أعمال الرصف لطبقات الأسفلت المتضررة جراء السيل والتي تم الانتهاء منها جميعا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتأمين المنطقة سالفة الذكر من السيول، وبناء على ذلك تم الدفع بلجنة من هيئة الطرق والكباري وعدد من أستاذة الجامعات المتخصصين في أعمال الحماية من أخطار السيول لتحديد خطة العمل لحمايتها.

وذكرت أنه سيتم البدء فى العمل فيها بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتكون جاهزة على موسم السيول القادم في شهر أكتوبر ونوفمبر 2023.