هيئة الطاقة المتجددة تعقم مبانيها لمواجهة «كورونا»

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قررت خلال منتصف مارس التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل 15 يوما.

قامت هيئة الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بتعقيم كافة مبانيها بالتعاون مع أحد الجهات المسئولة عن التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس محمد الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة قامت الجمعة بعملية تعقيم للمبني الرئيسي للهيئة في مدينة نصر وذلك للحفاظ على العاملين في الهيئة ضمن إجراءات الهيئة. الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار إلى أنه تم التأكيد على اهمية مراعاة عوامل الامن والسلامه الصحيه عبر قياس درجان الحرارة الخاصة بالعاملين كما تم اعطاء اجازة لاي عامل يعاني من امراض مزمنه مع توفير كمية من الكمامات للمهندسين والعاملين بالهيئة.

وأضاف أنه تقرر أضا التنبيه على كافة السائقين بتعقيم الأتوبيسات يوميا، مع التنبيه على كافة عاملين المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

إلغاء البصمة والكهرباء توقف الدورات التدريبية

كما قامت هيئة الطاقة المتجددة بإلغاء التوقيع بالبصمة ، والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر، وذلك طبقاً لقرارات الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما تم التأكيد على أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قررت خلال منتصف مارس التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل 15 يوما.

كما قررت الوزارة وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى، لمنع التجمعات أو الاختلاط بين الأشخاص خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى إلزام الأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى بأن يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى.

وأضافت أن تلك القرارات تأتي في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع وأسرهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا، فإنه تقرر التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة وخصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.