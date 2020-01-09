هيئة الطاقة الذرية توقع بروتوكول تعاون مع «صبور» للاستشارات الهندسية

أنشأت مصر أول مصنع عربى للنظائر المشعة، والثانى أفريقيًّا والتاسع عالميًا،

توقع هيئة الطاقة الذرية المصرية وصبور للاستشارات الهندسية، بروتوكول تعاون مشترك فى مجالات المساعدة الفنية ودعم وتطوير العلاقة التقنية والفنية المتخصصة، التى تقدمها لمكتب صبور للاستشارات الهندسية فى مجال إنشاء المشروعات النووية داخل وخارج مصر، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020. الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية

من جانبه، أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تمثل بيت خبرة متميز فى مجال العلوم النووية، وتعتبر المؤسسة الرائدة فى مجالات الاستخدامات والتطبيقات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا الإشعاعية فى كافة المجالات.

وأشار إلى أن المكتب الهندسى الاستشارى لهيئة الطاقة الذرية (انجيكوب) سيقوم بتقديم هذه الخدمة بما لدية من معرفة متميزة، وخبرة فريدة فى التصميم الهندسى للمشاريع ذات التكنولوجيا النووية والملفات ذات الصلة.

وأنشأت مصر أول مصنع عربى للنظائر المشعة، والثانى أفريقيًّا والتاسع عالميًا،

وتم تشغيله خلال السنوات القليلة الماضية، وتمتلك مفاعلًا ذريًا ثانيًا بمدينة أنشاص بقدرة 22 ميجاوات، نفذته شركة «أمفاب» الأرجنتينية.