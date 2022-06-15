هيئة الطاقة الذرية تنظم ندوة عن أحدث أبحاث مواجهة تغير المناخ 

تنظم غدا هيئة الطاقة الذرية ندوة علمية هامة عن أحدث أبحاث الطاقة الذرية لمواجهة تغير المناخ، في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال نوفمبر المقبل.. وفي إطار مشاركة الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ،

عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية

يأتي تنظيم الندوة بعد إعلان مصر في مايو 2022 عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي ستساهم في تسهيل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، وبطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، والتي تشارك فيها جميع جهات الدولة.

وقال شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة إن احد أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ يخص تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة، وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

كما يتضمن الهدف زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات والقرارات، والمواطنين، والطلاب)، لذا جاء تنظيم هذه الندوة مشاركة من الهيئة بأبحاثها في مجال تغير المناخ وتنفيذاً للهدف الخامس من الاستراتيجية.

واضاف الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة أن الندوة تشمل عدة محاور وهي : أبحاث إدارة الموارد المائية وحماية الشواطئ، أبحاث الطاقة، أبحاث الزراعة، محور انجراف التربة وختاما محور إدارة المخلفات.

وأوضح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي أنه سوف يعرض في هذه الندوة نتائج أبحاث نخبة من علماء هيئة الطاقة الذرية.. وسيشارك في الندوة نخبة من الإعلاميين والصحفيين في مجالات الطاقة والبيئة وأبحاث الطاقة الذرية لتغطية فعالياتها.