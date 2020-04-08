هيئة الطاقة الذرية تؤكد استمرار العمل بالتزامن مع تنفيذ تدابير مواجهة «كورونا»

قامت هيئة الطاقة الذرية المصرية بتعقيم كافة منشآتها في موقعي الهيئة بمدينة نصر وأنشاص إلى جانب صالة التشعيع الجامي بالإسكندرية.

أكدت هيئة الطاقة الذرية إنها تواصل عملها في مجال الكشف الإشعاعي وتعقيم المنتجات بالإشعاع وإنتاج وتصدير النظائر المشعة، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على استمرار الأنشطة الصناعية والتجارية في البلاد حتى لا تتأثر خلال الفترة الحالية.

ونشرت المال الثلاثاء أن هيئة الطاقة الذرية قامت بتعقيم مبانيها كما قامت بكافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بها والجمهور المتعامل معها للحفاظ على صحة المواطن.

بدوره، قال الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس الهيئه انه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، قامت هيئة الطاقة الذرية المصرية بتعقيم كافة منشآتها في موقعي الهيئة بمدينة نصر وأنشاص إلى جانب صالة التشعيع الجامي بالإسكندرية. الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية

وقامت الهيئة كذلك بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في مواقع الهيئة بما لا يمس بمنظومة العمل داخل الهيئة ودورها المستمر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

كما تم إعطاء إجازة لأي عامل يعاني أمراضا مزمنة مع توفير كمية من الكمامات للمهندسين والعاملين بالهيئة.

وأضاف أنه تقرر أيضًا التنبيه على كل السائقين بتعقيم الأتوبيسات يوميًا، وعلى عاملي المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

إلغاء البصمة والكشف على الموظف الذي يعاني أي أعراض

كما قامت الهيئة بإلغاء التوقيع بالبصمة، والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر، وذلك طبقاً لقرارات الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما تم التأكيد على أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

وأضافت أن تلك القرارات تأتي في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع وأسرهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

كما تقرر التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكل المباني التابعة، خصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.