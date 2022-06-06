هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقا مع غرفة التجارة الأمريكية

وقعت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، برئاسة اللواء طبيب بهاء زيدان، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ومثلها في توقيع البروتوكول الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لمجموعة شركات «إيفا»، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

وبموجب البروتوكول، يتعاون الجانبان على الترويج للمؤتمر الصحي الإفريقي الأول، الذي افتتحت فعالياته، صباح أمس، الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من كبار رجال الدولة،

وبمشاركة 400 من الشركات المسجلة في غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، وممثلي قرابة 100 دولة، سواء مسئولين رسميين، أو من قيادات الشركات العاملة بالمجال الصحي.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الترويج لفعاليات المؤتمر لدى عدد من الشركات الأمريكية العاملة بالمجال الصحي؛ لما له من أثر في إمكانية تعزيز التعاون بين هيئة الشراء الموحد وتلك الشركات من جانب، أو الشركات المصرية والإفريقية من جانب آخر.

واعتبر أن المؤتمر سيُمثل «فرصة فريدة» لمقدمي خدمات الرعاية الصحية لاستكشاف الاتجاهات الحالية في مختلف القطاعات الصحية بالقارة، بما في ذلك المستلزمات الطبية، والمُعدات، والأدوية الجديدة، ومعدات طب الأسنان وغيرها.

وثمَّن الدكتور رياض أرمانيوس، جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي في ضمان التوزيع العادل للتقنيات الطبية، والرعاية الصحية.