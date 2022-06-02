«هيئة الشراء الموحد» تتعاقد مع «محرم وشركاه» منسقًا للمؤتمر الطبي الأفريقي الأول

في ضوء حرص هيئة الشراء الموحد على تحقيق الأهداف المنشودة من مؤتمر الطب الأفريقي الأول المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري، وحرصها على أن يصبح المؤتمر معلما مهما على الأجندة الدولية، و مقصد دائم لكل من صناع القرار الحكوميين وكبار المسئولين في كبرى الشركات العالمية المشاركة لتبادل الأراء، فقد تم اختيار شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الإستراتيجي كشريك للمؤتمر لتنسيق الاجتماعات بين القطاعين الحكومي والخاص .

و بموجب هذه الشراكة، ستعمل محرم وشركاه على تنظيم اجتماعات متعددة لبحث فرصة لمجالات التعاون بين القطاعات الحكومية المشاركة و القطاع الخاص، فضلا عن عقد محادثات مشتركة لإقامة مشروعات استثمارية و إبرام اتفاقيات وتعاقدات، التي تأتي في ضوء دور مؤتمر الطب الأفريقي الأول في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية وصناعة الدواء، مما يجعلها وجهة للمستثمرين الدوليين والمسئولين الحكوميين في أفريقيا والشرق الأوسط، الباحثين عن فرص شراكات واستثمارات في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمرالذي تنظمه هيئة الشراء الموحد أكثر من 350 شركة عالمية من 102 دولة، فيما تشهد فعاليات المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عقد ما يزيد على 350 جلسة و20 ورشة عمل وبمشاركة أكثر من 800 متحدث وخبراء دوليين في المجال الطبي.

و يستضيف المؤتمر والمعرض أكثر من 2000 عضو من أعضاء الوفود الممثلة للهيئات الطبية الحكومية، وكذلك الشخصيات البارزة والرواد في القطاع على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.