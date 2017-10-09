هيئة السلع بالتموين تعلن عن وظائف جديدة

محمد مجدي: تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الأتية وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية: وهي مدير عام مراجعة حسابات السلع والمحاصيل، مدير عام…

محمد مجدي:

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الأتية وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية: وهي مدير عام مراجعة حسابات السلع والمحاصيل، مدير عام استيراد وتسيوق المحاصيل، مدير عام بحوث الاستيراد، مدير عام استيراد السلع التموينية.

وأوضحت هيئة السلع، أن على راغبي التقدم لشغل احدي هذه الوظائف الموضحة بعاليه التقدم لاستيفاء نموذ طلب شغل الوظيفة بالادارة العامة لتنمية الموارد البشرية و كذا الاطلاع على شروط شغل الوظائف طبقا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها بالعنوان المشار اليه بعالية.

وتقدم الطلبات باليد لإدارة شئون الأفراد اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان وحتي يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2017، ولن يتلفت إلي الطلبات الواردة بالريد والمقدمة بعد الميعاد المحدد للإعلان عن هذه الوظائف وكذا غير المستوفاة لشروط الإعلان وسيتم إخطار السادة المتقدمين بموعد ومكان المقابلة.