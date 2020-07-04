هيئة السلع التموينية تطرح مناقصة عالمية لشراء صفقة زيت

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن طرح هيئة السلع التموينية المصرية مناقصة عالمية لشراء صفقة زيت. وأوضحت هيئة السلع التموينية أنها تسعى عبر مناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس، بحسب رويترز. وأكدت الهيئة أن يكون الموعد النهائي لتقديم…

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن طرح هيئة السلع التموينية المصرية مناقصة عالمية لشراء صفقة زيت.

وأوضحت هيئة السلع التموينية أنها تسعى عبر مناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس، بحسب رويترز.

وأكدت الهيئة أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أنها تطلب شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس على أن يكون تاريخ التسليم في الفترة بين الأول و20 من سبتمبر.

وأشارت الهيئة إلى أن العروض في المناقصة يجب أن تقدم عرضين منفصلين للسعر أحدهما بشروط الدفع لدى الاستلام والآخر بتسهيلات ائتمانية لمدة 180 يوما.