هيئة السلع التموينية تستورد 380 ألف طن من القمح رغم تداعيات كورونا

بالرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها الموانئ المصرية من إجراءات إحترازية بسبب فيروس كورونا لم تتوقف حركة الشحن والتفريغ الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي تم منحها أولوية في الشحن والتفريغ من ناحية، وأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية من ناحية أخرى.

وحسب بيانات لجنة توجيه السفن بقطاع النقل البحري فقد استقبلت 3 موانئ تضم الإسكندرية، والدخيلة ودمياط، قرابة 6 سفن تحمل كل منها 63 ألف طن بإجمالي حمولة يصل إلى 380 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

الواردات كانت من فرنسا وروسيا وأوركرانيا ورومانيا

وكانت تلك السفن “حسب الموانئ الموانئ المصرية ” قادمة من روسيا وأوكرانيا ورومانيا، عبر سفن الشركة الوطنية للملاحة وقامت بأعمال الوكالة الملاحية شركة مارترانس التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث تم نقل تلك الكميات عبر سفن وادي سفاجا، ووادي العريش، ووادي الكرم، ووادي الكرنك.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية سفينة أورناك بحمولة 63 ألف طن من القمح قادمة من فرنسا، علاوة على سفينة lbc green والتي دخلت الى ميناء دمياط بحمولة 63 ألف طن والتي كانت قادمة من فرنسا أيضا.

الملاحة الوطنية تنقل 6 ملايين طن لصالح هيئة السلع التموينية سنويا

وتقوم شركة الملاحة الوطنية بنقل كافة البضائع التي تستوردها هيئة السلع التموينية والتي تصل إلى قرابة 6 ملايين سنويا، فيما تقوم شركة المصرية لأعمال النقل البحري ” مارترانس ” بأعمال الوكالة الملاحية لتلك البضائع.

سفن الشركة الوطنية للملاحة

وتمتلك الوطنية للملاحة 13 سفينة 12 منها تعمل فى الصب الجاف، وينقسم أسطول الشركة إلى 6 مراكب تم بناؤها فى تسعينات القرن الماضى و6 آخرين تم شراؤها عبر قرض من قبل البنك الأهلى فى عام 2010 لذا تم رفع نسبة مساهمة البنك فى الشركة من %4 إلى %39.9 بالشركة.

كانت «الوطنية للملاحة» قامت فى عام 2010 بزيادة عدد السفن الجديدة سواء الخاصة بالحاويات أو الصب الجاف أو متعددة الأغراض بتكلفة تقدر بنحو350 مليون دولار.