هيئة السلع التموينية تستقبل 157 ألف طن قمح عن طريق روسيا ورومانيا

استقبل ميناء الدخيلة اليوم شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 63 ألف طن، وذلك عبر السفينة ” MIM VANGELIS JR ” والتي ترفع علم ليبيريا، كما يستقبل ميناء الإسكندرية غدا شحنة أخرى من روسيا بحمولة تصل إلى 31.5 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية وذلك عبر السفينة “برنس أمين” والتي ترفع علم سيراليون.

كما تستقبل هيئة السلع التموينية عبر ميناء دمياط شحنة يوم 15 أغسطس من رومانيا بحمولة 63 ألف طن من القمح وذلك عبر السفينة “وادي سفاجا”، وذلك ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح .

غادرت سفينة الشحن الأولى “رازوني” المحملة بالحبوب من أوكرانيا، ميناء مرسين التركي وتتجه صوب مصر، وفقًا لخدمة تتبع مسار حركة المرور البحرية “مارين ترافيك”.

وفي نفس السياق غادرت سفينة “رازوني” ميناء أوديسا في أول أغسطس وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة في إطار اتفاق تم التوصل إليه في تركيا وكان من المفترض أن تصل إلى لبنان صباح 7 أغسطس، و في 8 أغسطس، أعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان أن العميل اللبناني رفض شحن الحبوب من أوديسا بسبب تأخير في شروط التسليم لأكثر من خمسة أشهر.

وحسب تصريحات رئيس شركة توروس للشحن ومقرها مرسين، فقد دخلت السفينة، الخميس الماضي، ميناء مرسين التركي، حيث تم تفريغ 1500 طن من الحبوب من سفينة الشحن، وبعد ذلك ستتوجه السفينة إلى مصر.

وفي 22 يوليو، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.. وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.