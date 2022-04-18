تستقبل هيئة السلع التموينية الأربعاء المقبل 126 ألف طن من القمح المستورد، وذلك من رومانيا والتي تعد من أهم الأسواق التي يتم استيراد القمح منها كبديل للسوق الأوكراني والروسي.

وحسب بيانات هيئات الموانئ، فمن المقرر أن تصل السفينة إسنا التابعة لشركة الملاحة الوطنية يوم الأربعاء المقبل إلى ميناء دمياط، وذلك بحمولة تصل إلى 63 ألف طن.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية في نفس اليوم السفينة وادي الكرنك التابعة لشركة الملاحة الوطنية ، والتي ستكون بنحو 63 ألف طن.

وحسب بيانات الموانئ المصرية، فلم تسجل حتى الآن أي سفن قادمة من السوق الهندية، بالرغم من موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد قصير، اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وكان وزير الزراعة وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الافات بالحجر الزراعي لاستكمال الدراسات الفنية التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الاقماح من الهند وذلك في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الامن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الازمة الروسية الاوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.

وقال فرحات إنه وعلى مدار عدة أيام اطلع الوفد المصري علي نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة علي صادرات الحبوب واساليب المكافحة والمقاومة للافات مع اتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة مثل أقليم madya pradesh، و Punjab وغيرها من أماكن زراعة الأقماح حيث يجري الحصاد.

كما تمت زيارة مدينة Mumbai للإطلاع علي إجراءات التصدير والمعامل الحكومية المعتمدة من الحجر الزراعي الهندي.

وانتهي التقرير الفني للدراسة الي وضع الاشتراطات الفنية الخاصة بمعايير الصحة النباتية واللازمة لاستيراد القمح التمويني الخاص بإنتاج الخبز وكذلك باستيراد قمح الديورم واللازم لصناعة المكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية.

كما بحث الوفد المصري مع مسؤلي وزارة الزراعة الهندية وممثلي الحجر الزراعي الهندي إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين بما فيها تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.