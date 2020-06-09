«هيئة السلع التموينية»: استلام 3.4 مليون طن قمح حتى الآن

مع اقتراب الوصول إلى المستهدف 3.5 مليون طن

اكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كميات القمح المحلى التى تم استلامها من المزارعين خلال موسم حصاد القمح بلغت 3 ملايين و450 ألف طن، حتى السبت الماضي.

تقوم وزارة التموين سنوياً بشراء المحصول من المزارعين لخلطه بالمستورد لصالح منظومة الخبز المدعم.

قال المصدر لـ»المال» إن تلك الكميات تم توريدها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، ومطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أشار إلى أن الكميات المستلمة حتى الآن تماثل كميات الموسم الماضى 2019، متوقعا أن يشهد الموسم الحالى توريد 3.5 مليون طن .

يقترب الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى موازنة 2019 /2020 من 89 مليار جنيه، مقسمة إلى 38 ملياراً لصالح السلع التموينية، و51 ملياراً للخبز المدعم.

أوضح المصدر أن وزارة المالية وفرت 14 مليار جنيه لسداد مستحقات موردى القمح المحلى خلال موسم القمح الحالى الذى بدأ فى 15 أبريل الماضى، ومن المقرر الانتهاء منه فى 15 يوليو المقبل.

قال المصدر إن الحكومة خصصت 15 مليار جنيه كإجمالى مخصصات لشراء قمح الموسم الحالى 2020 من المزارعين، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستوفر باقى المبلغ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حددت الحكومة أسعار شراء القمح المحلى عند 670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا 23 قيراطًا، و700 جنيه 23.5 قيراط.