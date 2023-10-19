هيئة السلامة البحرية تصدر تعليمات بشأن تراخيص جيت سكي

قررت هيئة السلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، ضوابط جديدة بشأن تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية ” جيت سكي ” ، والتي صدر بها قرار وزارة النقل رقم 573 لسنة 2023.

ونصت الضوابط الجديدة التي اطلعت عليها ” المال ” أنه سيتم تطبيقها على نطاق جميع الدراجات البحرية التي تبحر في المياه الإقليمية المصرية، والجهات والأفراد الذين يعملون في أي نشاط بحري يتعلق باستعمال الدراجات البحرية أو قيادتها، فيما تستثنى من تطبيق القرار الدراجات البحرية المملوكة للجهات الحكومية.

وتضمنت الضوابط أنه لا يجوز استعمال أى دراجة بحرية “جيت سكي” ما لم تكن مرخصة ومسجلة / مقيدة لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .

كما يقدم طلب تسجيل / قيد الدراجة البحرية إلى السلطة البحرية المختصة النماذج المعدة لديها لهذه الطلبات معزز بالأوراق والمستندات والتي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى سارية المفعول، والشهادة الأصلية لتصنيع الدراجة البحرية (شهادة الإنشاء ، الفاتورة) ، إضافة إلى شهادة المخالصة الجمركية للدراجات البحرية المستوردة من خارج مصر وذلك للوحدات الجديدة .

كما تضم التعليمات ضرورة تقديم نسخة من مستند ملكية الدراجة البحرية موثقة بالشهر العقارى المطلوب تسجيلها أو ترخيصها، واجتياز الدراجة البحرية للفحص الفني، ووثيقة تأمين شامل صالحة لمدة (12) شهرا صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في ج.م.ع .

ونصت التعليمات على أن تخضع الدراجات البحرية على اختلاف أنواعها عند تقديم طلب ترخيصها أو تجديد ترخيصها للفحص الفنى الذى تتولى القيام به إدارة المعاينات بالإدارة المركزية لرقابة دولة العلم ويتم إجراء هذا الفحص وفقا لوجود نظام الفصل التلقائي للآلة (المعصم) ، ووجود سترة نجاة من النوع المعتمد عالميًا لكل مستخدم Solas Approved ، بالاضافة الى وجود الواقيات المطاطية على جوانب الدراجة، ووجود غطاء مناسب حول آلة الدفع، و سلامة خزان الوقود وخطوط الإمداد والعدادات، ووجود طفاية حريق صغيرة (1) كيلو جرام ، ويحدد عدد الأفراد و المساحة مقعد القيادة.

وبالنسبة للدراجات البحرية السياحية، فلا يجوز ترخيص الدراجات البحرية المخصصة للأغراض السياحية إلا للمنشات أو الأفراد المرخص لهم من قبل الجهات المختصة في مصر للاستخدام للنزهة / ركوبة بالأجر مع التزام تلك المنشأت بتوفير مدرب مؤهل ومتخصص في استخدام الدراجات البحرية (شريطة حصوله على رخصة قيادة دراجة بحرية) لتلقين المستأجرين بتعليمات القيادة الآمنة لتلك الوحدات والموضحة بالمادة (10) من هذه التعليمات.

كما يتم توفير (قارب إنقاذ / دراجة بحرية) مع طاقم مؤهل للإنقاذ لاستخدامه في حالة الطواري، وتوفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية، وفي جميع الأحوال تتحمل المنشأة السياحية المسئولية القانونيـــة حـــال مخالفـــة تلك التعليمات.

وبالنسبة لمدة الترخيص الملاحي، فتكون مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وعلى مالك الدراجة البحرية التقدم لتجديد الترخيص خلال شهر من تاريخ انتهائه ، شريطة أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول خلال هذه المدة.

وبالنسبة لشروط استخراج / تجديد الترخيص، فيقدم مالك الدراجة أو وكيله طلب استخراج / تجديد الترخيص على النماذج المعدة لذلك لدى السلطة البحرية، معززا بعددا من المستندات.

وتشمل تلك المستندات اجتياز الدراجة البحرية للفحص الفني، وصورة من بطاقة الرقم القومى سارية المفعول، وكذا الترخيص الملاحي للدراجة البحرية عند التجديد، ووثيقة تأمين ضد الحوادث للأفراد المستخدمين للدراجة البحرية صالحة

لمدة (12) شهرا صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وتحديد الغرض من الترخيص (نزهة / ركوبة بالأجر) .

وبالنسبة لفقد الترخيص أو تلفه، أكدت التعليمات أنه على مالك الدراجة البحرية أو وكيله التقدم بطلب إلى السلطة المختصة في حال فقد الترخيص أو تلفه، وذلك على النموذج المعد لديها لهذه الغاية معززا بمستندات تشمل صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة ضوئية من الترخيص الملاحي، وأصل مذكرة فقد الترخيص الملاحي.

ونصت التعليمات على إجراءات الحصول على رخصة قيادة دراجة بحرية، ويتركز في تقديم طالب الترخيص إلى السلطة البحرية المختصة بطلب استخراج / تجديد رخصة قيادة الدراجة البحرية على النموذج المخصص لذلك بعد استيفاء عددا من الشروط .

وتشمل تلك الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن (16) سنة ميلادية، وبطاقة الرقم القومي سارية وصورة ضوئية منها، وکشف طبی معتمد من جهة حكومية طبقا للنموذج المرفق رقم (1) ، وتحليل مواد مخدرة طبقا للنموذج المرفق رقم (۲) .

كما تشمل المستندات أيضا كشف نظر بالقياسات (6/12) بدون نظارة للعينين مجتمعين، ويسمح بارتداء النظارة المخصصة لهذا الغرض شريطة أن يكون قياس النظر بدون نظارة لا يقل عن (36/6) للعيدين مجتمعين.

كما يتم تقديم عدد (2) صورة شخصية ضوئية حديثة، ويجب على المتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة بحرية لأول مرة تقديم ما يثبت حضوره الدورة التأهيلية المختصة والصادرة من المعهد البحرى المعترف به، ويستثنى من الشرط السابق الحاصلون على رخص خاصة بقيادة عائمة بحرية، أو الحاصلون على شهادات الأهلية للربابنة والضباط البحريين، إضافة إلى أن رخصة القيادة تكون صالحة لمدة خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة.

وبالنسبة لتعليمات القيادة الآمنة للدراجات البحرية، فتشمل عدم الاقتراب من الأماكن المخصصة للسياحة، والبعد عن الممرات الملاحية الخاصة بمرور اليخوت / الوحدات البحرية) الدخول أو الخروج من المارين، وتخفيض السرعة قبل الوصول للشاطئ أو المراسي، وعدم الاستخدام ليلاً .

كما تشمل تعليمات القيادة التنبيه المشدد على ارتداء سترة النجاة لقائد الدراجة والركاب طوال فترة علم قيادة واستخدام الدراجة وكذا كيفية التصرف السليم فى حالة الوقوع عن ظهر الدراجة البحرية، وكذا التأكيد على قائد الدراج بالالتزام بارتداء معصم اليد طول فترة قيادة واستخدام الدراجة، والالتزام بالعدد المصرح بحمله، وعدم تعاطى المواد المخدرة، وعدم الابتعاد عن الساحل لمسافة تزيد عن كيلو متر، وعدم السماح بقيادة الدراجات البحرية دون الحصول على رخصة قيادة سارية صادرة من السلطة البحرية المختصة.

ونصت التعليمات على شروط وقف الترخيص الملاحي أو رخصة القيادة او الغائها، فيتم ذلك بقرار مسبب من السلطة المختصة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر حال ثبوت عدم الصلاحية الفنية للدراجة أو مخالفة تعليمات القيادة الآمنة الواردة بالمادة (10) من هذا التعليمات.

كما يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة وقف رخصة قيادة الدراجة البحرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاؤها حال استخدام الدراجة البحرية بشكل يعرض حياة الآخرين أو الممتلكات العامة / الخاصة الخطر أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها ، وفي جميع الأحوال يتحمل مالك الدراجة البحرية وقائدها المسئولية القانونية الناجمة عن سوء الاستخدام .