هيئة السكة الحديد توضح حقيقة قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الإعدادية

نفت هيئة السكة الحديد ما تم تداوله مؤخرا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدرسة السكة الحديد، موضحة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صحفي أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل يقبل فقط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية الصناعية عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالمعاهد والجامعات.

وتهيب هيئة السكة الحديد بالمواطنين تحرى الدقة عن أي أخبار غير صادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة على نشر أخبارها وإعلاناتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة [email protected] أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.