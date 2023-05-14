هيئة السكة الحديد تستهدف بيع 600 طن من الخردة

قررت هيئة السكة الحديد عن بيع 600 طن من الحديد الخردة، وذلك عبر الإدارة المركزية للإمداد والتموين.

وأشارت الهيئة في منشور لها، عن أن الكمية التي سيتم بيعها عبارة عن 200 طن قضبان أطوال وأوزن و مقاسات مختلفة، بالاضافة إلى ٤٠٠ طن خردة حديدية.

وأكدت الهيئة أن تلك الكميات عبارة عن ( عربات ركاب – عربات بضاعة – فلنكات – بواجي) والتي تعد موجودة بأماكن الهيئة المختلفة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم عملية البيع طبقا للمادة 143 من لائحة التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ لسنة 2021، والقانون رقم 182 لسنة 2018 .

وكانت وزارة النقل قد باعت فى مارس 2019 خردة للسكة الحديد بقيمة 340 مليون جنيه ؛ وهى تعد أكبر الصفقات التى يتم بيعها من خلال الكمية والحجم ، إذ بلغت 60 ألف طن.

وتسعى الحكومة لإحلال وتجديد معظم أسطول السكة الحديد من العربات والقطارات.

وتبلغ تكلفة تنفيذ برنامج تطوير السكة الحديد 56 مليار جنيه، موزعة على شراء 1300 عربة جديدة ، و250 جرارا ، إلى جانب تجديد 1200 كيلو ، وكهربة إشارات خطوط الشبكة.

وكانت قد قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتخريد 220 عربة قطار خلال 2021 وخروجها من الخدمة نهائيًا، بعد التأكد من عدم صلاحيتها بورش الصيانة التابعة للهيئة، بالتزامن مع تنفيذ خطة تحديث أسطول القطارات وتركيب عربات حديثة مختلفة الدرجات.

كما تم تخريد 600 عربة أخرى خلال العام 2022، باكتمال خطة استبدال القطارات الحالية بأخرى روسية ومُحسنة «تحيا مصر» ودرجة ثالثة مكيفة التى تعتبر خدمة جديدة تدخلها السكة الحديد لأول مرة بداية، حيث يتم حاليًا تجهيز أول قطار درجة ثالثة مكيفة واختباره استعدادًا لدخول الخدمة.