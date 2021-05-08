بورصة وشركات

«هيئة الرقابة» تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة والخاضعة لإشرافها عن الربع الأول شهرًا

اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية الجارى تطبيقها
المال - خاص 6:46 ص, السبت, 8 مايو 21 6:46 ص, السبت, 8 مايو 21

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أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2021 إلى 15 يونيو 2021.

ووفقًا لبيان صحفى حصلت «المال» على نسخة منهُ أول أمس، فإن ذلك جاء اتساقا مع الإجراءات الاحترازية الجارى تطبيقها بالدولة المصرية والحاجة نحو التيسير على المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

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وقد وجه رئيس الهيئة بنشر القرار رقم 67 لسنة 2021 والصادر فى 6 مايو 2021 بشأن مدّ المهلة فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

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بقلم المال - خاص

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