هيئة الرقابة تضع 10 أهداف إستراتيجية للخدمات المالية حتى 2022

الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمر:وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية 10 أهداف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 وهى خلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى وكذلك تحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.كشف الدكتورمح

الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمر:

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية 10 أهداف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 وهى خلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى وكذلك تحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

كشف الدكتورمحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة الاستثمار و التعاون الدولى وهيئة الرقابة المالية أن الاستراتيجية تستهدف أيضا المساهمة فى تحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية بجانب تقوية الاطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى.

وأضاف أن الهيئة تستهدف تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الاطار المؤسسى للقطاع وتحسين مستوى الشفافية ومكافحة الفساد وكذا تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالى غير المصرفى على الاقتصاد العالمى فضلا عن رفع مستويات التوعية والثقافة المالية وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالى.