هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن مسابقة جديدة تتضمن الالتحاق للعمل بها وفقًا لشروط محددة:

وتتضمن الوظائف المتاحة حاليًا التي تم الإعلان عنها:

رئيس الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، مراقب جودة، محاسب مالي، محاسب إداري، مراقب تكاليف وموازنة، باحث قانوني، باحث قانوني (إداري)، مسئول الوحدة الفنية لمكتب رئيس الهيئة، اخصائي موارد بشرية. محطة نووية

كما تضم الوظائف، اخصائي استعداد ومجابهة لحالات الطوارئ، اخصائي أمن، اخصائي نظم تكنولوجيا المعلومات ، اخصائي امن تكنولوجيا المعلومات، اخصائي علاقات دولية، اخصائي علاقات عامة.

كما اعلنت عن الوظائف الأتية، اخصائي تدريب وتطوير، اخصائي كيمياء، اخصائي فيزياء ، فني دعم وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات ، مساعد ادرى.

واوضحت المسابقة ان الكليات المطلوبة والمتاح لها التقديم والمنافسة على الوظائف السابقة تتضمن: اقتصاد وعلوم سياسية، إدارة أعمال، ألسن، تجارة، حاسبات ومعلومات، علوم، هندسة، وأخيرا حقوق.

يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتتولى إصدار التراخيص اللازمة للبرنامج النووى السلمى المصرى لتوليد الكهرباء والجاري تنفيذه بمنطقة الضبعة.

وفى 11 ديسمبر 2017 شهد الرئيسان المصري والروسي توقيع العقد النهائي لإنشاء أول محطة نووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، وباستثمارات 25 مليار دولار يبدء تشغيل أول مفاعل منها خلال عام 2026.

وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.

وستقوم شركة روساتوم بتوريد الوقود النووي على مدار عمر المحطة النووية بالضبعة، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتخزين النفايات الخاصة بالمحطة.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة.