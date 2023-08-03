هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن جاهزية صب «الخرسانة الأولى» لمفاعل محطة الضبعة الرابع

أجرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية (NPPA) كشفًا ميدانيًّا لجاهزية صب الخرسانة الأولى في البلاطة الأساسية لمقصورة المفاعل للمجموعة الرابعة في محطة الضبعة النووية.

وأعلنت شركة روساتوم، في بيان لها، أن ذلك تم بمشاركة ممثلين عن الجهة المشرفة؛ وهي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، وشركة (ف.و. بيزأوباسنوست)، التي تقدم الدعم الفني للهيئة.

يُشار إلى أن عملية الكشف الميداني تتم ضمن الإجراءات المحددة المطلوبة لإصدار إذن البناء، حيث قام المفتّشون بمراجعة وثائق المشروع المطلوبة لبدء الأعمال الإنشائية وأكدوا امتثالها لجميع المتطلبات والمعايير.

كما تم إجراء أعمال التفتيش في المصنع الخاص بإنتاج الخلطات الخرسانية، وفي معامل الاختبار؛ للتحقق من موثوقية المواد المستخدمة وجاهزية البنية التحتية لأعمال البناء الرئيسية في المجموعة الرابعة.

في هذا الصدد أكدت اللجنة، بمشاركة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، نجاح العمل المشترك لممثلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، وممثلي شركة “آتوم ستروي إكسبورت”، استعدادًا لصبّ “الخرسانة الأولى”.

بالإضافة إلى ذلك، تمّت الإشارة إلى التجربة المتراكمة المتعلقة بأعمال التفتيش، المماثلة للمجموعات الأولى والثانية والثالثة، والتي تم أخذها بعين الاعتبار.

علمًا بأن التقييم الإيجابي للجاهزية، الذي قدّمته الجهة المنظمة، يرتبط أيضًا بالتعاون المستمر والتفاعل المثمر بين هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية،

ومن المقرر صب “الخرسانة الأولى” في المجموعة الرابعة، خلال الربع الأخير من هذا العام، بعد الحصول على إذن إنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.