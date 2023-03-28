هيئة الرقابة المالية تجدد قيد شركتي وساطة تأمينية في مارس

قررت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تجديد قيد شركة التجارية الدولية للوساطة التأمينية (CIIB) وشركة شام (SIB)، بسجـل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة.

وجاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية برقم 802 لسنة 2023، والتي أوضح تجديد قيد شركة التجارية الدولية بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة التأمينية لمدة 3 سنوات اعتبارًا من التاسع عشر من أبريل المقبل.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا رقم 803 لسنة 2023 بتضمن تجديد قيد شركة «شام» بسجلات الهيئة لشركات الوساطة التأمينية، لمدة 3 سنوات اعتباراً من الثامن من مارس الجاري.

وشركة شام للوساطة التأمينية مساهمة مصرية، مسجله بقرار رقم (224) لهيئة الرقابة المالية وبسجل تجاري رقم (102310) وبطاقه ضريبية رقم (61614)، وتقدم الخدمات فيما يخص كيفية إصدار الوثائق التأمينية بالإضافة إلى إصدارها وتجديدها، وتعمل مع مختلف شركات التأمين لتقديم أفضل المزايا والتغطيات لعملائها.

وشركة التجارية الدولية للوساطة التأمينية (CIIB) مسجلة في سجلات الرقابة المالية تحت رقم قيد (72) لشركات الوساطة، ورقم قرار قيد (383).

ويقوم نشاط الوساطة في مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات القطاع بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم،ومعاونتهم فنيًا في حالة الحوادث للحصول على تعويض عادل من الشركات مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع تأميني لآخر ومن عملية لأخرى، بما يتوافق مع إستراتيجية كل شركة.

ويقوم نشاط السمسرة في مجال إعادة التأمين على التوسط بين شركات التأمين في السوق المحلية وشركات الإعادة في الخارج، من أجل جلب أفضل المزايا الفنية والمالية، من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة في قبول المخاطر.