هيئة الرعاية الصحية: التعاون بين مصر وتركيا سيشهد تعزيز العلاقات الثنائية بمجال السياحة العلاجية

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بزيارة مدينة باشاك شهير تشام وساكورا الطبية “BASAKSEHIR CAM & SAKURA CITY HOSPITAL” باسطنبول.

وذلك في ختام زيارته لدولة تركيا للمشاركة في ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين المقام في مدينة اسطنبول التركية.

وشملت الزيارة أيضًا وفد ممثلي عن هيئة الرعاية الصحية، وعدد من ممثلي القطاع الطبي الخاص المصري. الدكتور هاني فيكتور، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليوباترا، والدكتورة غادة بركات، مدير التسويق بمستشفى كليوباترا، إضافة إلى عدد من رؤساء الشركات الخاصة وممثلي القطاع الخاص الطبي.

وكان في استقبال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والوفد المرافق من ممثلي هيئة الرعاية الصحية والقطاع الطبي الخاص المصري، نخبة من القيادات وكبار المسئولين بوزارة الصحة التركية والمدينة الطبية باشاك شهير، ضمت كلًا من الدكتور نور الدين يييت، رئيس أطباء مستشفى المدينة العامة، والدكتورة مزدلفة آكتان، مسئول بوزارة الصحة التركية وشركة خدمات الرعاية الصحية الدولية، والدكتور عبيد الله شاهين، مدير عمليات المستشفيات العامة بوزارة الصحة التركية.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، والوفد الممثل لهيئة الرعاية الصحية والقطاع الطبي الخاص المصري، خلال الزيارة على أحدث التقنيات والإبتكارات الطبية في علاج المرضى بمستشفيات المدينة الطبية، كما اطلعوا على أقسام الطوارئ والاستقبال، وغرف العمليات، وإدارة الأزمات، والأجنحة الفندقية، وغيرها الكثيرة، إلى جانب التعرف على كيفية إدارة عمليات السياحة العلاجية منذ وصول المريض للمطار وإلى تلقيه الخدمة الطبية اللازمة لعلاجه، وخدمات ما بعد الإجراء الطبي من المتابعة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مدينة باشاك شهير الطبية من أكبر المدن الطبية التي تستقبل الوافدين للسياحة العلاجية في تركيا، ومساحتها تبلغ أكثر من مليون متر مربع، وتضم 6 مستشفيات متصلة “مستشفى لجراحات القلب، مستشفى لجراحات المخ والأعصاب، مستشفى لأمراض النساء والتوليد، مستشفى للصحة النفسية، مستشفى متعددة التخصصات الطبية، ومستشفى للأطفال”، وتبلغ السعة السريرية للمدينة الطبية أكثر من 2700 سرير، و370 عيادة، و52 غرفة عمليات، ويعمل بها 15 ألف مقدم رعاية صحية من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والفنيين وغيرهم، وملحق بها مدرسة للتمريض.

ولفت السبكي، إلى أن زيارة مدينة باشاك شهير الطبية شملت ممثلين عن هيئة الرعاية الصحية وممثلين عن القطاع الطبي الخاص في مصر لإطلاع الجانبين الحكومي والخاص على أحدث التقنيات والإبتكارات الطبية، في إطار اهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية بدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وتشجيع الاستثمار الصحي في مصر، وبخاصة أن مشروع السياحة العلاجية من الأهداف المشتركة للقطاعين لتحقيق النمو والإستدامة.

وتابع السبكي: ندرس عمل توأمة بين مراكز زراعة الأعضاء بمدينة باشاك شهير الطبية، والمراكز الطبية المتخصصة لزراعة الأعضاء بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وذلك نظرًا لما تتمتع به المدينة الطبية من إمكانات وتميزها في مجالات زراعة الأعضاء بشكل عام، وزراعة القلب والرئة بشكل خاص، وذلك فضلًا عن بحث فرص التعاون لتدريب الأطباء بمستشفيات هيئة الرعاية، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الأطباء الإستشاريين في مختلف التخصصات الطبية بين مصر وتركيا.

وأكد السبكي، الحرص على تعزيز التعاون مع تركيا لتبادل الخبرات وتدريب المسئولين والعاملين بأقسام المتعاملين مع الوافدين الأجانب للسياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية من المكاتب الأمامية للإستقبال أو مكاتب التسويق للسياحة العلاجية على كيفية إدارتها، وتابع السبكي: أنه سيشهد التعاون الصحي بين مصر وتركيا تقدمًا إضافيًا وتبادلًا مثمرًا في مجال الرعاية الصحية والابتكارات الطبية في الفترة القادمة، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصحة والسياحة العلاجية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته لدولة تركيا، من الجانب المصري، كلًا من الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، والدكتور فتحي شمس، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتورة أسماء بدران، عضو لجنة السياحة العلاجية وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتجدر الإشارة، إلى انعقاد ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، بمدينة اسطنبول بتركيا، خلال الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الصحة والسفراء والوفود العربية والجهات الحكومية التركية والاتحادات الاقتصادية والسياحية وممثلين من القطاعين العام والخاص، وتعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات خلال الملتقى التي تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات.