«هيئة الرعاية الصحية»: افتتاح وحدة جديدة لعلاج مرضى الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي قريبًا

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ووزير الصحة السابق، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشملت الزيارة، تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، والأقسام المختلفة به من أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، ووحدة علاج مرضى الأورام التي سيتم افتتاحها جديدًا بالمجمع، كما شملت الاستماع إلى شرح مفصل عن المجمع الطبي، والذي يضم أقسام متعددة لعلاج المرضى في مختلف التخصصات الطبية، ومنها “الباطنة، الأطفال، العظام، المخ والأعصاب، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الجراحات الميكروسكوبية، المناظير، الروماتيزم، أمراض القلب والصدر، القسطرة القلبية، الرمد، الحقن المجهري، طب الجنين”، إضافة إلى غرف العمليات والرعايات المركزة والحضانات والأشعة والمعامل.

تفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك

وشملت الزيارة، تفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك التابع للهيئة بالإسماعيلية، والأقسام المختلفة بالمركز، والذي يضم 108 ماكينة غسيل كلوي، إضافة إلى 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، 8 أسِرة رعاية مركزة، و 12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

وشملت الزيارة، استطلاع وفد لجنة الصحة بمجلس النواب لآراء المرضى من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وذويهم من المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة إليهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ومدى رضاؤهم عنها، في إطار تقييم ومتابعة اللجنة لأداء المنظومة.

وتابعت الزيارة: بلقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والوفد البرلماني رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ووزير الصحة السابق، مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومناقشة كيفية تخطي كافة المعوقات لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل بالمحافظة، وإتمام المنظومة بها من خلال تشغيل 54 وحدة ومركز طب أسرة، و12 مستشفى.

متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، للاطمئنان على توفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين تحت مظلة المنظومة، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، مشيرًا إلى النقلة النوعية والإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، ولافتًا إلى تقديم أكثر من 4 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية حتى الآن، وأكد السير بخُطى ثابتة نحو استكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر.

وتابع: أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، والذي خرج إلى النور بفضل دور مجلس النواب، ودعمه مجهودات الدولة في إنجاح الإصلاح الصحي الشامل، والأهمية الخاصة لهذا القانون لأنه يمس صحة المواطنين، كإلزام دستوري لضمان الرعاية الصحية المتكاملة لهم، مؤكدًا أنه لا حياة بدون رعاية صحية، من خلال توفير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ، ومشيرًا إلى تقدم المجتمعات وبلوغ أهدافها للتنمية الشاملة المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها.

وقد أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة السابق، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له، بجهود هيئة الرعاية الصحية في توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي، وجودتها العالمية، وذلك من خلال النزول الميداني إلى مختلف محافظات تطبيق المنظومة، وانعكاس ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيدين بوجود قيادات شابة واعدة على رأس العمل بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة، والتي أثبتت جدارتها في إدارة وتشغيل المستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ضمن الرؤية الاستراتيجية المصرية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.