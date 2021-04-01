هيئة الدواء: 125 مليار جنيه حجم السوق في مصر 2020 (فيديو)

أكدت الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء في مصر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بحجم يصل إلي 125 مليار جنيه في عام 2020.

وقالت المنير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي إم سي، على فضائية دي إم سي، إن مدينة الدواء التي تم افتتاحها أمس الخميس، لا تهدف فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما تعمل على زيادة التنافسية للتصدير في الخارج.

وأضافت المنير، أن هيئة الدواء المصرية بجانب دورها الرقابة تعمل على ضمان وسلامة المنتجات الدوائية، كما أن الهيئة تسعي لتوطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.