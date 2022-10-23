«هيئة الدواء»: ضبط 8 أماكن غير مرخصة ومخالفات بمليون و600 ألف جنيه

تمكن مفتشو الإدارة المركزية للعمليات في هيئة الدواء المصرية من توجيه ضربة قوية إلى بؤرة للغش الدوائي، حيث تم ضبطها بمحافظة الغربية، وذلك بناء على ما تم رصده من معلومات، حول قيام مطبعة بطباعة الأغلفة الخارجية لعبوات الأدوية بدون تصريح، وتم تكثيف الجهود بالتعاون مع إدارة مباحث التموين، وتوجيه حملة تم خلالها ضبط كميات ضخمة من مواد التغليف والعبوات الخارجية للعديد من أصناف المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، كما تمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المخازن غير المرخصة بدون الاشتراطات الصحية لتخزين كميات ضخمة من المواد الخام مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون، وذلك قبل أن يعتزم القائمين عليها تصنيعها وتداولها بالأسواق.

ضبط أحد الأشخاص يتاجر في كربولات بنج الأسنان

وتم ضبط أحد الأشخاص، بعد رصده، يقوم بالاتجار في كربولات بنج الأسنان بسعر أعلى من السعر الجبري، وبتقنين الإجراءات والتعاون مع الأجهزة الأمنية، تم ضبطه بنطاق محافظة القاهرة وبحوزته كمية من العبوات بدون فواتير، كما تم ضبط آخر لترويجه لكمية من عبوات الأدوية المستخدمة في التخدير، وعدد من الأشخاص يقومون بتداول أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر عبر المنصات الإلكترونية.

وفي محافظة الجيزة، تمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية من ضبط مصنع غير مرخص، لإنتاج المستلزمات الطبية، وتم ضبط كمية من المستلزمات الطبية وخامات التصنيع الغير معقمة بدون فواتير قبل طرحها بالأسواق، كما تم ضبط عيادات تخصصية تعمل بدون ترخيص يديرها منتحل صفة طبيب حيث تم ضبطه وإحالته لجهات التحقيق المختصة وضبط عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط كميات من المواد الخام والأعشاب الطبية لتصنيع مستحضرات دوائية للبيع داخل العيادة، وتم غلق العيادات، كما تم ضبط مخزن غير مرخص بدون اشتراطات صحية داخل إحدى المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة.

«هيئة الدواء»: ضبط أدوية مدرجة على جداول المخدرات

كما تمكن مفتشو فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع ديوان محافظة البحيرة والجهات الأمنية من ضبط عدد من الصيدليات المخالفة، حيث تم بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن من ضبط أدوية مدرجة على جداول المخدرات وجداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية إضافة إلى ضبط عدة أماكن غير مرخصة بهم أدوية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية بالمخالفة للقانون به ما يزيد عن 4 آلاف عبوة مختلفة.

وتمكن مفتشو الهيئة بالإسكندرية وأجهزة المحافظة بتنفيذ عدة حملات على عدد من الصيدليات، أسفرت عن تحرير محاضر أدوية مهربة وبدون فواتير وتركيبات مجهولة المصدر، إضافة إلى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير تباع بأعلى من السعر الجبري.

وفى محافظة الفيوم، تمكن مفتشو الهيئة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ومسئولى الرقابة التموينية من ضبط مركز طبي بدون ترخيص، يديره منتحل صفة طبيب وضبط كمية من الأدوية غير المصرح بها وبدون فواتير وتركيبات مجهولة المصدر وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وتباع باعلى من السعر الجبري.

وتم تحريز المضبوطات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقدرت إجمالى القيمة المالية المضبوطات بما يقارب مليون و600 ألف جنيه.