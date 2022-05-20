«هيئة الدواء» : ضبط 1100 مخالفة وأماكن غير مرخصة وأدوية مغشوشة منذ بداية مايو

قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر مايو الحالي وحتى تاريخه؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وقامت الحملات باستهداف جميع محافظات الجمهورية، حيث تم المرور على 4423 مؤسسة صيدلية، منها 299 مخزنًا للأدوية، و45 صيدلية خاصة، و4073 صيدلية عامة، و8 شركات توزيع،

وتم ضبط 1100مخالفة متنوعة، منها 992 صيدلية مخالفة، و83 مخزنًا مخالفًا، و4 صيدليات خاصة، و11 مكانًا غير مرخّصة، كما تم تحرير محضرين لمخالفة البيع بالسعر الجبرى.

وتم إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكل المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجاري المدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية.

تحرير 386 محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة

وخلال الحملات تم تحرير 386 محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة، منها 46 محضر غش تجاري، و84 محضر أدوية مخالفة، و330 محضر عدم وجود صيدلي، و11 محضرًا لأماكن غير مرخصة.

وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة، والتي قُدّرت بكمية 1740 عبوة بقيمة مالية تقارب 655 ألف جنيه.

وفي إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية؛ نجحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من ضبط عدد 300 عبوة من صنف ميداثيتك أمبول (مدرج على جداول قانون المخدرات)، مجهولة المصدر، بدون فواتير، حوزة أحد الأشخاص غير المصرح لهم بمزاولة المهنة،

وذلك من خلال محاولة شراء عبر إحدى مجموعات تطبيق واتس آب، وذلك في حملة رفقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتقدر قيمة المضبوطات بإجمالي 60 ألف جنيه.

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الاحتياجات الدوائية، ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على جودة وفاعلية وأمان الدواء، والاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية.

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول معامل الهيئة على اعتماد المحلي الوطني للاعتماد (EaGAC)، وذلك طبقًا للمواصفات الدولية.

وقد تسلَّم الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، شهادات اعتماد عدد من معامل الهيئة من المهندس هانى الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بعدما تمكنت الهيئة من استيفاء كل متطلبات المواصفات الدولية (ISO/IEC 17025:2017 & ISO/EC 17043:2010)).

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم قطاع صناعة الدواء الوطنية، وتوفير كل السبل لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية المصرية، وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري.