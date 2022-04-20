وجهت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية ضربة قوية لعصابات غش الدواء، حيث نجح مفتشو الهيئة بالقليوبية والإدارة المركزية للعمليات، من ضبط بؤرة غش تصنيع مستحضرات مضادات حيوية (يونيكتام حقن)، وتم ضبط القائمين عليها.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، من خلال تكثيف الجهود في كل المحافظات، لضبط المستحضر المغشوش، ومعرفة القائمين على ذلك الأمر، حتى تم رصد مكان القائم بعملية الغش، بالتعاون مع مباحث التموين من خلال تتبع كل خيوط التوريد ومن خلال تحريات الأجهزة المعنية.

هيئة الدواء تتمكن ضبظ المستخضرات المغشوشة

البداية كانت معلومات عن قيام بعض الأفراد بتعبئة الحقن بمادة مجهولة بطريقة بدائية في أحد الأماكن السكنية والتي تعمل متخفية في أوقات متأخرة من الليل، وتم مداهمة المكان فجر اليوم بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، وبحضور رجال النيابة العامة.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات ضخمة من مواد التعبئة والتغليف والنشرات والمواد المستخدمة في التصنيع المغشوش، والتي كان مزمع بيعها في الأسواق، والتي أثبت فحصها أنها مخالفة لكل ضوابط تصنيع الأدوية بما له الأثر البالغ في الإضرار بصحة وحياة المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء أهمية إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري ورصد كل المخالفات، وكذلك ضمن خطة العمل بالهيئة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وحياة المواطنين.