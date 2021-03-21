هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للترقيم «GS1 AISBL»

وقع د .أيمن الخطيب، نائب ريئس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL ويمثلها أحمد حسن القلا، المدير العام لفرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر، بروتوكول تعاون بشأن تقديم الدعم الفني والتقني لمنظومة إنشاء قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية باستخدام المعايير العالمية وأحدث الأنظمة التقنية.

ويتضمن البروتوكول قيام فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر، التي تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم، بإمداد الهيئة بجميع البيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للسلع، عن طريق خدمة التحقق، وإمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان، إضافة إلى جميع البيانات الخاصة بمواقع الإنتاج والتوزيع الخاصة بالمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان، ووضعها على خرائط تفاعلية بتقنية الـ GPS.



وستقدم المنظمة الدعم الفني والتدريب لموظفي هيئة الدواء المصرية، بهدف تعميق خبرات فريق عمل الهيئة في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1.