هيئة الدواء توافق على طرح «إيفانيوتريم» لعلاج السمنة

قالت شركة “إيفا فارما” إن هيئة الدواء المصرية وافقت على طرح مستحضر «إيفا نيو تريم»، وهو علاج جديد للذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، وهو عبارة عن أقراص تعمل على المناطق بالمخ المسئولة عن التحكم في تناول الطعام واستخدام الطاقة، حيث تؤخذ بوصفة طبية من الطبيب المُعالج، بما يُؤدي لتحسين الانتظام على العلاج.

وأكدت الدكتورة منى حجازي، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس المجلس العلمي للبورد المصري للتغذية العلاجية، في تصريحات صحفية لها، أن مرض السمنة يحتاج إلى نظام غذائي صحي سليم، وتغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة، وبالطبع التدخل العلاجي حال الحاجة، حسبما يرى الطبيب المُعالج للحالة.

من جانبها، أكدت الدكتورة دعاء جنينة، أستاذ مساعد التغذية والصحة العامة في معهد البحوث الطبية في جامعة الإسكندرية، أن الدواء الجديد يُمثل علاج لمرض السمنة التي أصبحت مرض مزمن ولها أسباب كثيرة وليس عدم الحركة أو كثرة الطعام فقط، ومن يصلون لهدفهم ويحافظون على الوزن المثالي لفترة طويلة هو عدد قليل جدًا، ومن ثم فإن وجود “ايفانيوتريم” سيساعد مريض السمنة للوصول لهدفه، بحسب بيان الشركة.

وأضافت، أن هناك أكثر من دواء لعلاج السمنة، مما يتيح للطبيب المعالج اختيار الدواء المناسب حسب كل حالة، وصرحت بأن الدواء الجديد يؤخذ في صورة أقراص ممتدة المفعول.

وقالت الدكتورة إيمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث ورئيس مجلس إدارة مركز التميز الطبي واستشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة أن العلاج الجديد المعروف بـ “ايفانيوتريم” هو دواء لإنقاص الوزن مصرح بمواده الفعالة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ولديهم مشكلة طبية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن، مثل ارتفاع الدهون في الدم ، ضغط دم مرتفع ، أو داء السكري من النوع الثاني ، أو مرضى السمنة الذين تصل مؤشر كتلة الجسم لديهم 30) كجم/م2 أو أكثر).

أشاد الدكتور أحمد نوير، استشاري الصحة العامة والتغذية العلاجية، بالدواء الجديد، مؤكدًا أن “ايفانيوتريم” يستخدم كعلاج لمرض السمنة في صورة أقراص ممتدة المفعول.

وأضاف، أن الدواء الجديد يحتوي على نوعين من المركبات والمواد الفعالة التي تتحكم في الشهية، مما يساعد على علاج السمنة. كما أكد أن السمنة تعتبر مرض مزمن وأن وجود عدد من الأدوية يتيح للطبيب اختيار العلاج المناسب لمريض السمنة.

من جهته، أكد الدكتور ابرآم وجيه، مدير عام بشركة إيفا فارما، حِرص الشركة على التعاون مع كبار الأساتذة والمتخصصين في التخصصات الطبية المختلفة لما فيه صالح المريض المصري.

مؤكدًا أن الشركة تعمل على سد احتياجات مرضى السمنة في مصر بأدوية مثل دواء “ايفانيوتريم”. وشدد الدكتور ابرآم وجيه، في تصريحات صحفية له اليوم، على استمرار الشركة في دعم المرضى بتوفير العلاجات.