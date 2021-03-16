هيئة الدواء تنظم ورشة عمل حول تحديث آليات فحص المستحضرات الصيدلية

قامت هيئة الدواء المصرية، اليوم، بتنظيم ورشة عمل خاصة بتحديث آليات فحص ملفات تحليل المستحضرات الصيدلية ومراجعة نتائج التحليل بمعامل الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وتهدف الورشة إلى التعريف بقرار رئيس هيئة الدواء الخاص بتحديث مواصفات المستحضرات المسجلة ضمن إجراءات إعادة التسجيل وهو الإجراء الذي لم يكن متضمنًا بأيٍّ من قرارات تسجيل الأدوية السابقة.

كما تهدف إلى التعريف بآلية الفحص المبكر لملفات المستحضرات الصيدلية، والتي تمثل أهمية كبيرة لاختصار الوقت الخاص بتوفير المتطلبات الخاصة بالتحليل، وسيؤدي ذلك إلى سرعة الانتهاء من إصدار نتائج التحليل.

وتطرقت الورشة أيضًا إلى التعريف بقواعد إعداد الملفات الخاصة بتحليل المستحضرات، والذي يشتمل لأول مرة على شرح فني تفصيلي للمواصفات الواجب توافرها في ملف تحليل الدواء ليصبح مطابقًا لأحدث مواصفات الجودة العالمية بما يتناسب وكل شكل صيدلي.

كما تطرقت إلى توحيد وإعلان القواعد الفنية لإعداد ملف التحليل الذي يضمن، بشكل مباشر، أن تحمل جميع البدائل المتاحة لنفس الشكل الصيدلي نفس المستوى من الجودة، ويحقق الهدف الأساسي وهو الحصول على مستحضر صيدلي بجودة تتماشى وأحدث دساتير الأدوية ونظم التسجيل العالمية.

يأتي ذلك في إطار سعى هيئة الدواء إلى مواكبة أحدث النظم العالمية فيما يخص فحص وتحليل المستحضرات الصيدلية، وهو ما يساعد على دعم وتشجيع الاستثمار الدوائي في مصر، ويسهم في تقليل الوقت واختصار الإجراءات من ناحية، والحفاظ على جودة وأمان وفاعلية الدواء من ناحية أخرى، وهو ما يعود بالنفع على المواطن.