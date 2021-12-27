استثمار

«هيئة الدواء» تمنحة تصريح طوارئ.. تصنيع أول دواء فموي لعلاج كورونا في مصر قريبًا

لعلاج فيروس كورونا في خمسة أيام فقط قريباً
عصام عميرة 3:17 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 3:17 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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أعطت هيئة الدواء المصري، برئاسة الدكتور تامر عصام، تصريح طوارئ لأحد أحدث مصانع الأدوية المصرية والمقام على 22 ألف متر مربع في مدينة بدر بمواصفات جودة ألمانية لتصنيع وإنتاج عقار دواء هوكستربريفر لعلاج فيروس كورونا في خمسة أيام فقط قريباً، وهو نفس العقار الذي تنتجه شركة ميرك تحت اسم مولونوبرفير Molnupiravir.

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ويأتي ذلك تزامناً مع إطلاق العقار بالمملكة المتحدة بعد اعتماده من وكالة الأدوية البريطانية، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بحجز شراء جرعات منه بمبلغ 1.2 مليار دولار، واليابان بحجز جرعات 1,6 مليون جرعة بمبلغ 1.1 مليار يور، وإبرام أستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية اتفاقيات شراء مماثلة.

وتصنيع دواء هوكستربريفر لعلاج كورونا في خمسة أيام يأتي في إطار سعي الدولة المصرية الدائم للقضاء على الوباء، حيث سيكون التصنيع، تحت رقابة ومراجعة صارمة من قبل خبراء هيئة الدواء المصري لضمان سلامة وفاعلية الدواء حرصاً على سلامة وصحة المواطن المصري.

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وتؤكد شركة ميرك الأمريكية أن العقار الجديد يحتوي على ملف أمان نظيف، ولأن الدواء الذي تنتجه الشركة يؤخذ عن طريق الفم، ويمكن أن يتم تناوله في المنزل بسهولة.

وتصنيع الدواء الجديد في مصر بالتزامن مع طرحه في إنجلترا وأمريكا سيغير قواعد اللعبة؛ حيث أنه دواء فموي يعالج كورونا في أقصر وقت ممكن، حيث يدخل ضمن مضادات الفيروسات التي تستطيع الحدّ من قدرة الفيروس على التكاثر ومن ثمّ إبطاء المرض والقضاء عليه.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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