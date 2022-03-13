«هيئة الدواء» تعلن تفاصيل زيارة وفد منظمة الصحة العالمية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن استقبال وفد منظمة الصحة العالمية، والذي يقوم بعقد زيارة رسمية للهيئة خلال الأسبوع الحالى.

وأضافت الهيئة أن برنامج الوفد يتضمن زيارة مختلف مقرات الهيئة لمتابعة تطوير آليات وإجراءات العمل، وكذلك التدريب على الإجراءات القياسية للمعامل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير البنية التحتية، وتطوير إمكانات المعامل الرقابية بما يتماشى مع ارشادات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك، بحسب بيان الهيئة، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بأولوية بذل الجهود للنهوض بالقطاع الدوائي في مصر، ودعمها المتواصل لتبوء مصر مكانة دولية مرموقة في هذا القطاع المهم، والحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية، وتعميق توطين الصناعة بمصر، ورؤية مصر لعام 2030، كذلك سياسات هيئة الدواء المصرية الرامية إلى الحصول على الاعتمادات الدولية، والانضمام للمنصات العالمية؛ بما يدعم التنافسية للمستحضرات الطبية، ويساهم في فتح اسواق تصديرية جديدة، ومنافسة الأسواق العالمية.

وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن ثقته في الإعدادات الجارية، والجهد المبذول الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية؛ مؤكدا استمرار التعاون البناء والمثمر، وتقديم الدعم المؤسسي لتمكين هيئة الدواء المصرية من تحقيق أهدافها المنشودة.

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية نحو الحصول على الاعتمادات الدولية بما يتواكب مع المستجدات والإجراءات الرقابية العالمية، والنهوض بالقطاع الدوائي بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الفعالة والمتكاملة.

يذكر أنَّ هيئة الدواء المصرية، شنت بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية مليون جنيه.

هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر

وتمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط 2000 عبوة قطرة مجهولة المصدر، وبدون فواتير، وضبط ثلاثة أفراد يبيعون أدوية بأعلى من التسعيرة الجبرية، كذلك ضبط أدوية مدرجة على الجدول الأول بقانون مكافحة المخدرات، وأخرى مدرجة على الجدول الثالث فقرة د، وأدوية مدرجة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم وتداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تقدر ب 5000 عبوة، وتقدر قيمة المضبوطات لأكثر من600 ألف جنيه.