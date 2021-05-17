اقتصاد وأسواق

هيئة الدواء تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تقديم ومراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المحلية

شارك في الورشة ما يزيد عن 80 من ممثلي شركات الأدوية
المرسي عزت 8:41 م, الأثنين, 17 مايو 21 8:41 م, الأثنين, 17 مايو 21

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عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل لمناقشة آليات تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية، وشارك في الورشة ما يزيد عن 80 من ممثلي شركات الأدوية من مسئولي التسجيل الدوائي و العاملين في مجال الأبحاث و التطوير و تأكيد و مراقبة الجودة بمصانع الأدوية.

وقدمت الورشة شرحا تفصيليا لطريقة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية و المستوردة المقدمة، بالإضافة إلى شرح محتويات الملف، وإلقاء الضوء على أهم أسباب عدم استيفاء الملفات المقدمة.

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كما مكنت الورشة ممثلي شركات و مصنعي الأدوية من سرعة التواصل المباشر مع المحاضرين من ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة، والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات الاستفسارات التي طرحها السادة الحضور.

كما شهدت الورشة عرض الإجراءات التي قامت بها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية من أجل تيسير وتسريع إجراءات تسجيل مستحضرات ببروتوكولات علاج كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وذلك وفقا لاليات التسجيل الاستثنائي التي أقرتها الهيئة.

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وزيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصري، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

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بقلم المرسي عزت

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