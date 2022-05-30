«هيئة الدواء» تشارك في توقيع مذكرة تفاهم بين «جبتو فارما» وشركة «روش مصر»

شارك د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة روش مصر وشركة جبتو فارما ” مدينة الدواء المصرية”، وذلك بحضور، د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، د.بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر، د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اللواء إيهاب أمين، ممثل وزارة الصناعة، د.عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، د. أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، د.محمد سويلم، المدير التنفيذي لشركة روش مصر، د. عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، د. إنجي الحصري، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية.



وألقى د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمة؛ رحب خلالها بالحضور، وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الدائم الذين يقدمونه للاستثمارات بمصر.



وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة جبتو فارما وشركة روش مصر، يعد نقلة نوعية نحو طريق توطين صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية بتكنولوجيا عالمية متقدمة، وذلك لما سيتم تقديمه من خبرات علمية، وأجهزة حديثة متطورة، وسعيا نحو ضمان تلبية احتياجات السوق المصري من المستحضرات الدوائية؛ لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للأمن القومي”.

مدينة الدواء تمثل انعكاسا لنجاح استثمار الدولة



أكد أن مدينة الدواء تمثل انعكاسا لنجاح استثمار الدولة وقدرتها الاقتصادية للمشاركة في الأسواق العالمية، وأن دور مدينة الدواء يضمن بعدين هامين، وهما توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطن المصري، وتقديم بنية تحتية قوية للعديد من الشراكات الاستثمارية العالمية؛ مما يضع مصر دائما في مصاف الدول الصناعية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات الدوائية المصرية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

مذكرة التفاهم تعد بداية شراكة مهمة بين شركة عالمية ومدينة الدواء



وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعد بداية شراكة هامة وغير مسبوقة بين شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في العالم، ومدينة الدواء، حيث سيساهم هذا التعاون في توطين وتصنيع علاجات شركة روش السويسرية ذات المستوى العالمي بجمهورية مصر العربية، وهو ما يساعد في الحصول على تلك الأدوية بشكل أسرع وبجودة عالمية لتوفير “حياة كريمة” للمواطن المصري، والحصول على نتائج علاجية رفيعة المستوى للارتقاء بمستوى وجودة التصنيع المحلي، وفرصة عظيمة لبناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار.



أعرب عن سعادته وسروره أن يكون متواجدا اليوم للاحتفاء بكتابة صفحة جديدة من صفحات النجاح بالقطاع الطبي والدوائي المصري.



وأكد أن دعم جميع أذرع الدولة للاستثمارات أصبح جلياً للجميع، وتحول إلى برامج سياسية ملموسة على أرض الواقع، وأثبت قدرة الدولة الصناعية لمنافسة الأسواق العالمية، ومدى العمل الجاد للنهوض ببلدنا الحبيبة”، وأشار إلى حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لكافة شركاء الصناعة؛ لتحقيق نجاحات مماثلة تليق بالمواطن المصري”.



واختتم د. تامر عصام كلمته، قائلا: “إننا نأمل جميعًا، بأن يكون هذا التعاون بوابة انطلاق للاستثمارات العالمية بسوق الدواء بمصر بشكل يليق بمكانة مصر، وبقدراتها التصنيعية بالقطاع الدوائي”.



يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الاستثمارات الجادة، وتوطين الصناعات المحلية في مجال الدواء.