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هيئة الدواء تستقبل ممثل منظومة الشكاوى بـ«الوزراء» لتدريب إداراتها المركزية

أثنى على التفاعل الإيجابي للهيئة مع المنظومة واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها
مصطفى الجُدي 9:15 م, الخميس, 18 مارس 21 9:15 م, الخميس, 18 مارس 21

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استقبلت هيئة الدواء المصرية ممثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، المهندس كرم خليفة، مدير متابعة الجهات الحكومية، وذلك لتدريب ممثلي الإدارات المركزية بالهيئة على تفعيل دور منظومة استقبال الشكاوى، والعمل على سرعة الاستجابة والحل.

وقال محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشكاوى بوصفها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدا حرص الهيئة على التواصل الفعال مع المواطنين لحل شكواهم في أسرع وقت ممكن.

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وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، أن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة في مصر، تتعامل مع الشكاوى التي يتم رصدها عبر مختلف القنوات وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا أن المنظومة تعمل على التواصل الدائم مع المواطنين.

وأشاد ممثل منظومة الشكاوى الحكومية بدور هيئة الدواء المصرية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين ودعم صناعة الدواء في مصر، خاصة في ظل جائحة كورونا.

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كما أثنى على التفاعل الإيجابي للهيئة مع المنظومة واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها، حيث تلقت الهيئة خلال العام الماضي وحتى مارس الجاري 2510 شكاوى، تنوعت بين شكاوى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأخرى للعاملين بالهيئة، وبلغت نسبة إنجاز الشكاوى 84%، وجار دراسة باقي الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو تحقيق رضاء المواطنين، والعمل على الاستجابة إلى استغاثاتهم، وحل كل الصعوبات التي تواجههم، وتأكيدا من الهيئة على التزامها تجاه المواطن من خلال توفير قنوات التواصل المباشرة التي تتيح له الحصول على الدواء الآمن والفعال.

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بقلم مصطفى الجُدي

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